RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 244 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Ушакова
    Наконец то выжили россиян и теперь сами с собой соревнуются, кто больше допинга принял, тот и победит!!! Зазеркалье!!!Норвежцы заняли в...
  • Svetlana Kuzmina
    Чемпионат мира астматиков😀Норвежцы заняли в...
  • Александр Свитайло
    Глупо....А что, на их места уже нельзя назначить новых командиров?Армия Израиля соо...

Мураховский: анализ СВО показал, что танки на поле боя нуждаются в доработках

Мураховский: анализ СВО показал, что танки на поле боя нуждаются в доработках

Анализ опыта боёв в зоне спецоперации показывает, что современные танки на поле боя нуждаются в существенных доработках для сохранения главных функций, рассказал РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Слава России!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх