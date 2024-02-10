Мураховский: анализ СВО показал, что танки на поле боя нуждаются в доработках

Анализ опыта боёв в зоне спецоперации показывает, что современные танки на поле боя нуждаются в существенных доработках для сохранения главных функций, рассказал РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский.
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