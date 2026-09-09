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В Приморье больше недели ищут юношу, унесенного течением после спасения девочки

В Приморье больше недели ищут юношу, унесенного течением после спасения девочки

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В Приморском крае продолжаются поиски 18-летнего Дениса Кинкалака, который спас тонущую девочку, но сам был унесен течением.

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