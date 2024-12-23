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Газета.ру

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Песков: Путин будет рад видеть Фицо и других лидеров в Москве в День Победы

Песков: Путин будет рад видеть Фицо и других лидеров в Москве в День Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами, отвечая на вопрос о желании премьер-министра Словакии Роберта Фицо приехать в Москву на мероприятия, связанные с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что глава российского государства будет рад видеть всех, кто пожелает посетить Москву 9 мая.

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