Песков: Путин будет рад видеть Фицо и других лидеров в Москве в День Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами, отвечая на вопрос о желании премьер-министра Словакии Роберта Фицо приехать в Москву на мероприятия, связанные с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что глава российского государства будет рад видеть всех, кто пожелает посетить Москву 9 мая.