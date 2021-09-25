Россия стала первой страной в мире с тремя государственными спасательными отрядами в составе ИНСАРАГ (видео)

Россия стала первой страной в мире по числу государственных аттестованных отрядов среди более 90 государств – участников системы ИНСАРАГ.
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