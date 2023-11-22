«Ангарскому маньяку» добавили 10 лет тюрьмы за 3 убийства

«Ангарский маньяк» Попков получил еще десять лет тюрьмы за три убийства Осужденный пожизненно «ангарский маньяк» Попков получил еще десять лет лишения свободы за три убийства, которые он совершил с 1997 по 2003 год.
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