Стало известно, пользуется ли Путин суфлером на новогодних поздравлениях

Диктор Березин: Путин не использует суфлер на съемках новогоднего обращения Владимир Путин работает без суфлера во время записи новогодних обращений и тщательно готовится к каждому выступлению, рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.
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