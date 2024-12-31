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Стало известно, пользуется ли Путин суфлером на новогодних поздравлениях

Стало известно, пользуется ли Путин суфлером на новогодних поздравлениях

Диктор Березин: Путин не использует суфлер на съемках новогоднего обращения Владимир Путин работает без суфлера во время записи новогодних обращений и тщательно готовится к каждому выступлению, рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.

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