Припаркованные фуры будут убирать с улиц Пензы

На совещании в мэрии заместитель главы администрации Пензы Ярослав Щигорев обратил внимание на необходимость устранения препятствий для очистки дорог от снега, вызванных наличием большегрузов вдоль проезжей части.
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