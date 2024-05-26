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Праздник для американского нарколобби

Праздник для американского нарколобби

Число американцев, ежедневно употребляющих марихуану, превысило количество тех, кто каждый день пьёт алкогольные/слабоалкогольные напитки.

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Комментарии
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Владимир Байков
Да пусть хоть все передохнут.
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14 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Похоже на попытку &quot;золотого миллиарда&quot; очистить свои ряды от &quot;своего быдла&quot;. После шмали подсадят на что-то покрепче и более быстродействующее, а там или передоз или здоровье закончится...
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12 час.
avershin1947mailru Авершин
А нам это вредит?
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8 час.

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