Число американцев, ежедневно употребляющих марихуану, превысило количество тех, кто каждый день пьёт алкогольные/слабоалкогольные напитки.
Праздник для американского нарколобби
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Байков
Да пусть хоть все передохнут.
Ответить
14 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Похоже на попытку "золотого миллиарда" очистить свои ряды от "своего быдла". После шмали подсадят на что-то покрепче и более быстродействующее, а там или передоз или здоровье закончится...
Ответить
12 час.
avershin1947mailru Авершин
А нам это вредит?
Ответить
8 час.
Свежие комментарии