«Трансфин-М» сменил владельца. Эксперты оценивают сделку и мотивы ухода Алексея Тайчера

Сделка по смене собственников «Трансфин-М» проходит в лучших традициях нашего времени. Вслед за другими крупными собственниками из операторского и лизингового бизнеса выходит ещё один старожил — Алексей Тайчер.
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