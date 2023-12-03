Взрыв поезда в Северомуйском тоннеле БАМа квалифицирован как террористический акт

Причиной пожара в вагоне-цистерне стала детонация неустановленного взрывного устройства.Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по факту взрыва и возгорания поезда, произошедшего 29 ноября в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали.
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