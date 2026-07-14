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С 1 августа передавать показания воды будем по-новому: что важно знать

С 1 августа передавать показания воды будем по-новому: что важно знать

С 1 августа порядок передачи данных по водосчетчикам меняют еще раз. На этот раз акцент делают не только на сроках, но и на способах отправки показаний, проверке корректности цифр и ответственности самих абонентов.

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