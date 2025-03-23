Штурмовики танкового соединения группировки войск «Центр» продолжают совершенствовать навыки боевой подготовки в тыловой зоне СВО

В рамках практических занятий военнослужащие под контролем опытных инструкторов отрабатывают захват опорных пунктов, блиндажей противника, зачистку лесополосы, а также передвижение на поле боя боевыми двойками и тройками.
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