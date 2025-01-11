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Рыбакина о ситуации с Вуковым: «Некоторые тренеры дают комментарии, а их подхватывают и делают из всего еще большее шоу»

Рыбакина о ситуации с Вуковым: «Некоторые тренеры дают комментарии, а их подхватывают и делают из всего еще большее шоу»

Ранее The Athletic сообщил, что ему не выдают аккредитации на турниры WTA и «Большие шлемы». – Можете ли вы рассказать о ситуации со Стефано? Какая у него роль в команде? И что вам говорили о его возможностях работы в будущем? – Не хочу много рассказывать о будущем.

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