Рыбакина о ситуации с Вуковым: «Некоторые тренеры дают комментарии, а их подхватывают и делают из всего еще большее шоу»

Ранее The Athletic сообщил, что ему не выдают аккредитации на турниры WTA и «Большие шлемы». – Можете ли вы рассказать о ситуации со Стефано? Какая у него роль в команде? И что вам говорили о его возможностях работы в будущем? – Не хочу много рассказывать о будущем.