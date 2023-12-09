В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин в субботу, 9 декабря.
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