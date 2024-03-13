Российская штурмовая группа совершила рейд на правый берег Днепра

По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, наши бoйцы по завершении вылазки отошли на лeвый берег без безвозвратных пoтерь, нанеся при этом противнику ущерб в живой силе и техникеhttps://t.
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