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Посол ЮАР подверг критике Канаду за отсутствие поддержки мирных переговоров по Украине

Посол ЮАР подверг критике Канаду за отсутствие поддержки мирных переговоров по Украине

Риаз Шейк, посол ЮАР в Оттаве, заявил Toronto Sun, что Канаде необходимо поддержать урегулирование конфликта на Украине, а сейчас позиция страны вызывает шок.

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