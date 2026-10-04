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Аргументы и Факты

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Лидер партии АдГ Вайдель возмутилась поездкой Мерца в Киев

Лидер партии АдГ Вайдель возмутилась поездкой Мерца в Киев

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель выразила недовольство по поводу визита канцлера Фридриха Мерца в украинскую столицу и его намерения увеличить финансовую помощь Украине из германского бюджета.

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