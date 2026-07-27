Зеленский обвинил Иран и Северную Корею в нападении на Украину

Заявления первых лиц — это всегда сигнал. Но когда президент страны, находящейся в состоянии полномасштабной войны, говорит, что на него «уже напали» Иран и Северная Корея, это перестаёт быть просто дипломатическим демаршем.
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