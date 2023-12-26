ФБР расследует угрозы в адрес отстранивших Трампа от праймериз судей штата Колорадо

Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с правоохранителями американского штата Колорадо начали расследование дела об угрозах в отношении судей Верховного суда штата, согласно решению которых кандидату в президенты Дональду Трампу запрещено принимать участие в местных праймериз в ходе президентских выборов 2024 года.
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