Смородская считает, что Абаскаль находится в шаге от увольнения из «Спартака»

Испанец руководит красно-белыми около года.Испанец руководит красно-белыми около года.Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в скором времени может быть отправлен в отставку.
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