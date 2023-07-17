КВАДРАТУРА КРУГА Дело даже не в том, выполнит ли ЮАР решение так называемого «международного» уголовного суда, который выдал ордер на арест Владимира Путина.
Далекое и опасное путешествие в ЮАР
Комментарии
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W
Walery
Не нельзя, а скорее всего - незачем!
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6 час.
СМ
Сергей Медведев
Если уж ВВП действительно надо ехать в Южно-Африканскую Республику,то только на АПЛ.Руки всех спецслужб окажутся крепко связанными.
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4 час.
Виктор Неизвестно
БРЕД
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1 час.
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