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"Она — та самая". Инсайдер рассказал, как скандалы Брэда Питта с Анджелиной Джоли сблизили его с Инес де Рамон

"Она — та самая". Инсайдер рассказал, как скандалы Брэда Питта с Анджелиной Джоли сблизили его с Инес де Рамон

Инсайдер из окружения Брэда Питта рассказал Us Weekly, что публичные скандалы 60-летнего актера с 49-летней Анджелиной Джоли только сильнее сблизили его с его нынешней девушкой Инес де Рамон.

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