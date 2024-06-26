Ученые Пермского Политеха выяснили, что большие скопления роботов группируются подобно стаям пингвинов

Результаты могут применяться для микро- и нанороботов в медицинских или биотехнологических разработках, чтобы бороться с онкологическими заболеваниями, транспортировать лекарства по кровеносной системе или поддерживать функции отдельных органов.
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