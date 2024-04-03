Моя семья. Счас...
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Маленький секрет женатых мужчин, которых вечно нет дома

Маленький секрет женатых мужчин, которых вечно нет дома

Ну все, берегитесь! Я устала читать намеки из серии «вы, женщины, ничего не делаете дома, только сериалы смотрите» и готова раскрыть свою секретную папочку с разоблачениями, которая скопилась у меня за почти 40 лет наблюдения за живой природой.

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Комментарии
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Ирина52
А предохраняться бедной жертве женского коварства - слабо? Или на презерватив заначки не хватает?На  подружек требуется?
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15 час.
Natali Климова
В половом акте участвуют двое - чего вы это предохранение на мужика валите  ? Специально же не хотят, чтоб мужика заарканить и на шею сесть лет на 10. Так испокон веков было. Потому второго, третьего - работать то неохота. А размножаться много ума не надо. Тем более воспитания детей никто особо не требует - хоть дебила расти, а пособия получать то будут, алименты тоже. Никакой ответственности, штрафов и т д. Удобно  !!!  Свиноматки  блин....
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12 час.
Майя Maja
У них теперь мода &quot;на себя любимых&quot;. Они считают, что взбрызгивать своим семенем уже геройство.)) ТипО, скажите спасибо, что от меня вообще дети рождаются. Я вам больше ничего не должОн.)) Тьфу, Господи)))
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4 час.

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