Маленький секрет женатых мужчин, которых вечно нет дома

Natali Климова

В половом акте участвуют двое - чего вы это предохранение на мужика валите ? Специально же не хотят, чтоб мужика заарканить и на шею сесть лет на 10. Так испокон веков было. Потому второго, третьего - работать то неохота. А размножаться много ума не надо. Тем более воспитания детей никто особо не требует - хоть дебила расти, а пособия получать то будут, алименты тоже. Никакой ответственности, штрафов и т д. Удобно !!! Свиноматки блин....