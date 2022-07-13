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Джамари Буйеа подписал соглашение с «Майами»

Защитник Джамари Буйеа (23 года, 188 см) подписал соглашение с «Майами» и поборется за место в тренировочном лагере команды, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

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