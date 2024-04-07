Утром — деньги, вечером — SMR: Equinix заплатила $25 млн за право получить до 500 МВт о...

Утром — деньги, вечером — SMR: Equinix заплатила $25 млн за право получить до 500 МВт от малых модульных реакторов OkloEquinix заключила предварительное соглашение с создателем малых модульных реакторов (SMR) Oklo, поддерживаемым главой OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)