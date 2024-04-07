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Утром — деньги, вечером — SMR: Equinix заплатила $25 млн за право получить до 500 МВт о...

Утром — деньги, вечером — SMR: Equinix заплатила $25 млн за право получить до 500 МВт о...

Утром — деньги, вечером — SMR: Equinix заплатила $25 млн за право получить до 500 МВт от малых модульных реакторов OkloEquinix заключила предварительное соглашение с создателем малых модульных реакторов (SMR) Oklo, поддерживаемым главой OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman).

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