На озере в Зауралье нашли тело пожилого рыбака, который выпал из лодки и утонул

Трагический случай произошел на озере Чаша в Каргапольском районе Курганской области. 27 июня 2023 года, во время любительской рыбалки, 71-летний мужчина, житель Каргапольского района, выпал из лодки и утонул.
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