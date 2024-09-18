Эксперт: «Теракт в Крокусе и второе покушение на Трампа очень похожи одной странностью»

Политолог Сергей Марков высказал одну конспирологическую теорию в своем телеграм-канале. Эксперт выразил мнение, что теракт в подмосковном концерном зале Крокус-Сити-Холле и второе покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа очень похожи одной странностью: в обоих случаях исполнители похожи на умственно отсталых, а также в обоих случаях указывается на украинский след.