СВР: США добиваются смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов

Поступившая в Службу внешней разведки РФ информация говорит о решительном настрое США добиться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября, в администрации Джо Байдена уже разработана масштабная информационная кампания по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта», сообщили в пресс-бюро СВР.