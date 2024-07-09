Поступившая в Службу внешней разведки РФ информация говорит о решительном настрое США добиться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября, в администрации Джо Байдена уже разработана масштабная информационная кампания по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта», сообщили в пресс-бюро СВР.
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