NASA показало новые снимки Марса и других удивительных объектов

Космический телескоп "Хаббл" 24 апреля отмечает 35-й день рождения. В честь этого события NASA опубликовало четыре потрясающие фотографии, на которых виден Марс, далекие туманности и спиральная галактика.
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