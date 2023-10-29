Израиль ввел дополнительные силы в сектор Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) прошлой ночью ввела дополнительные силы в сектор Газа, которые присоединились к тем, которые вошли в палестинский анклав ранее, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари 29 октября на брифинге.