Израиль ввел дополнительные силы в сектор Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) прошлой ночью ввела дополнительные силы в сектор Газа, которые присоединились к тем, которые вошли в палестинский анклав ранее, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари 29 октября на брифинге.
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