ФАС не поддержала проект о «российской полке»

Федеральная антимонопольная служба высказалась против принятия законопроекта о «российской полке», который обязывает ретейлеров выделят отдельные места в торговых точках для продажи отечественных продуктов, пишут «Известия».
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