Quote Of The Day By Dolly Parton: 'I Often Say I'm Comfortable In My Own Skin No Matter How...'

The late Dolly Parton never shied away from believing in herself.The late Dolly Parton never shied away from believing in herself.
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