Во Львовской области повреждены объекты критической инфраструктуры

Global Look Press/IMAGO/Martin Dziadek Поражены два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах Львовской области, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.
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