Происшествия
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Происшествия

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В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о расследовании обстоятельств травмирования несовершеннолетних в дошкольном учреждении Калужской области

В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о расследовании обстоятельств травмирования несовершеннолетних в дошкольном учреждении Калужской области

В социальных медиа получила распространение информация о частичном обрушении стены веранды в одном из детских садов города Обнинска.

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