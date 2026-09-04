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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Ушёл от первой жены и избил её через 16 лет после развода: С кем нашёл счастье Михаил Полицеймако

Шоу-бизнес: Ушёл от первой жены и избил её через 16 лет после развода: С кем нашёл счастье Михаил Полицеймако

С момента начала своей творческой деятельности Михаил Полицеймако очень много работал. Он играл в театре, снимался в рекламе и в кино, колесил по стране с антрепризой и всегда очень ответственно относился ко всему, что связано с профессией.

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