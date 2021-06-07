Галлан о 18-летнем Пауэре: «Он станет суперзвездой. Растет выдающийся хоккеист»

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан высказался по поводу игры на ЧМ-2021 защитника Оуэна Пауэра.

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