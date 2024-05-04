В парламенте Турции выступили против западных санкций в отношении России

Турция не поддерживает антироссийские санкции, введенные западными странами. С таким заявлением выступил глава комиссии по международным делам турецкого парламента Фуат Октай, чьи слова передает локальный телеканал Halk TV.
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