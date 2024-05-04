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В парламенте Турции выступили против западных санкций в отношении России

В парламенте Турции выступили против западных санкций в отношении России

Турция не поддерживает антироссийские санкции, введенные западными странами. С таким заявлением выступил глава комиссии по международным делам турецкого парламента Фуат Октай, чьи слова передает локальный телеканал Halk TV.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Увы, нов Турции НЕТ парламента и никогда не было ...
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17 час.
Владислав Владислав
Если автор пишет о Турции, то вы бы позаботились узнать наименование законодательного органа Турции.
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17 час.
Владислав Владислав
А парламент есть в Англии.
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17 час.

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