В Крыму разъяснили приказ военкома республики о частичной мобилизации. Пояснения к приказу дал начальник службы по Мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктор Фесенко.
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