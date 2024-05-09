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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Степанова о нейтральном статусе в Пекине-2022: «МОК лишил нас права на гимн и флаг, но эмблема ОКР в цветах флага была полностью окей»

«По-прежнему не понимаю, зачем и кому это надо. Сам факт участия в Олимпиаде не дает ни призовых, ни известности.

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