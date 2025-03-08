30-летний тунисский и французский футболист, защитник «Ахмата» Надер Гандри, выступающий за сборную Туниса с 2019 года, рассказал о своем отношении к возможной товарищеской игре между его национальной командой и сборной России.
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