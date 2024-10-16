Комиссия по ЧС выделила финансовые средства на устранение последствий стихийных бедствий

Около 9 миллионов леев будет выделено из интервенционного фонда правительства на ремонт и восстановление поврежденных дорог общего пользования в девяти населенных пунктах Теленештского района, пострадавших от ливней с градом 11 июня 2024 года.
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