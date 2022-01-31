ОАЭ перехватили ракету, выпущенную во время визита президента Израиля

Объединенные Арабские Эмираты заявили об успешном перехвате баллистической ракеты, выпущенной йеменскими боевиками-хуситами, во время первого визита президента Израиля после подписания мирных «Соглашений Авраама», 31 января сообщает Bloomberg.
Объединенные Арабские Эмираты заявили об успешном перехвате баллистической ракеты, выпущенной йеменскими боевиками-хуситами, во время первого визита президента Израиля после подписания мирных «Соглашений Авраама», 31 января сообщает Bloomberg.
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