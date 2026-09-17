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Пронедра

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Пропавшего трехлетнего мальчика нашли мертвым в пруду

Пропавшего трехлетнего мальчика нашли мертвым в пруду

Трёхлетний Ноа Вудс исчез с детской площадки в английской деревне Брэнтем и найден мертвым. Полиция подняла вертолёты, 1300 человек вышли на поиски.

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