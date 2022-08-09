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Талалаев объяснил, почему Агаларов не в старте «Ахмата»: «У меня не бывает, чтобы форвард имел среднюю скорость меньше, чем центральные защитники»

Андрей Талалаев объяснил, почему Гамид Агаларов не выходит в старте «Ахмата».  «У нас в «Ахмате» много квалифицированных нападающих, нужно выиграть конкуренцию.

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