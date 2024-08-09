Бастрыкин взял на контроль дело о сбившем подростков мигранте в Тогучине

Как уже писал VN.ru, 21 июля в Тогучине от лихача пострадали несовершеннолетние. Амиров Эльгюн Азим оглы, более известный в Тогучине как Эдик, на автомобиле Lexus RX 350 сбил двух подростков, которые ехали на мопеде.
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