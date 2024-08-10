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Царьград

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Экс-руководителей Экопромбанка обязали выплатить ущерб в размере более 319 млн рублей

Экс-руководителей Экопромбанка обязали выплатить ущерб в размере более 319 млн рублей

Они признаны виновными по делу о хищении средств банка под видом выдачи кредита.9 августа Свердловский районный суд удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов к бывшему председателю правления Экопромбанка Андрею Туеву, его заместителю Вадиму Манину и соучастнику Сергею Фирсову.

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