Экс-руководителей Экопромбанка обязали выплатить ущерб в размере более 319 млн рублей

Они признаны виновными по делу о хищении средств банка под видом выдачи кредита.9 августа Свердловский районный суд удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов к бывшему председателю правления Экопромбанка Андрею Туеву, его заместителю Вадиму Манину и соучастнику Сергею Фирсову.