Бывший аналитик ЦРУ про обращение Зеленского: «Он совершенно оторван от реальности»

МОСКВА, 2 января, ФедералПресс. Сотрудник Центрального разведывательного управления США в отставке Ларри Джонсон оценил новогоднее обращение Владимира Зеленского и раскритиковал его, обвинив в непонимании того, что происходит сейчас на Украине.