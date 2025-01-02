Бывший аналитик ЦРУ про обращение Зеленского: «Он совершенно оторван от реальности»

МОСКВА, 2 января, ФедералПресс. Сотрудник Центрального разведывательного управления США в отставке Ларри Джонсон оценил новогоднее обращение Владимира Зеленского и раскритиковал его, обвинив в непонимании того, что происходит сейчас на Украине.
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