Российские военные начали бои за населенный пункт в Харьковской области

Российские военные начали бои за очередной населенный пункт в Харьковской области. Им стало село Каменка на купянском направлении, сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.
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