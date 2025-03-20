Российские военные начали бои за населенный пункт в Харьковской области

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Российские военные начали бои за очередной населенный пункт в Харьковской области. Им стало село Каменка на купянском направлении, сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.