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Прорыв трубы в Купчино вынудил изменить маршрут движения сразу трех автобусов

Прорыв трубы в Купчино вынудил изменить маршрут движения сразу трех автобусов

Трассы автобусных маршрутов № 57, 157, 159 пришлось временно изменить из-за прорыва трубы в Купчино. Аварийная ситуация произошла на Бухарестской улице у Малой Балканской.

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