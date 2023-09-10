Прорыв трубы в Купчино вынудил изменить маршрут движения сразу трех автобусов

Трассы автобусных маршрутов № 57, 157, 159 пришлось временно изменить из-за прорыва трубы в Купчино. Аварийная ситуация произошла на Бухарестской улице у Малой Балканской.
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